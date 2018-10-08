الروسي حبيب يحطم رقما قياسيا في إنستغرام بعد هزيمته لماكغريغور

حطم الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، رقما قياسيا بعدد المتابعين الجدد في إنستغرام خلال يوم واحد.

وخلال 24 ساعة فقط بعد محافظة حبيب، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، عقب تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، زاد عدد متابعي البطل الروسي 3 ملايين متابع وهذه زيادة قياسية في إنستغرام خلال يوم واحد.

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وقبل النزال فجر الأحد كان لدى حبيب 6.8 مليون متابع، وبعد النزال بـ24 ساعة فاق عدد متابعيه 10 ملايين

في المقابل لدى ماكغريغور 28 مليون متابع منهم 300 ألف متابع جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحافظ حبيب البالغ 30 عاما بتغلبه على ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية دون أي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: vesti.ru