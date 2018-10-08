بافليوتشينكوفا تستهل مشوارها بنجاح في بطولة لينز النمساوية
AFP Toshifumi KITAMURA
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استهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، مسيرتها في بطولة لينز النمساوية للتنس، بالفوز على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين نظيفتين اليوم الاثنين.
وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع، 7-5 و7-5، خلال ساعة واحدة و38 دقيقة.
Former champion @NastiaPav began her 2018 @WTALinz campaign with a first round victory over Viktoria Kuzmova, 7-5, 7-5 -->https://t.co/5Qd3fdHYAzpic.twitter.com/EJQ9IFV8er— WTA (@WTA) October 8, 2018
وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة البيلاروسية فيرا لابكو والسويسرية بيليندا بينتشيتش.
المصدر: sportbox.ru
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