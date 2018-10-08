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بافليوتشينكوفا تستهل مشوارها بنجاح في بطولة لينز النمساوية

الرياضة

بافليوتشينكوفا تستهل مشوارها بنجاح في بطولة لينز النمساوية
AFP Toshifumi KITAMURA
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استهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، مسيرتها في بطولة لينز النمساوية للتنس، بالفوز على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين نظيفتين اليوم الاثنين.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع، 7-5 و7-5، خلال ساعة واحدة و38 دقيقة.

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وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة البيلاروسية فيرا لابكو والسويسرية بيليندا بينتشيتش.

المصدر: sportbox.ru




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