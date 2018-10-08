بافليوتشينكوفا تستهل مشوارها بنجاح في بطولة لينز النمساوية

استهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، مسيرتها في بطولة لينز النمساوية للتنس، بالفوز على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين نظيفتين اليوم الاثنين.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع، 7-5 و7-5، خلال ساعة واحدة و38 دقيقة.

Former champion @NastiaPav began her 2018 @WTALinz campaign with a first round victory over Viktoria Kuzmova, 7-5, 7-5 -->https://t.co/5Qd3fdHYAzpic.twitter.com/EJQ9IFV8er — WTA (@WTA) October 8, 2018

إقرأ المزيد

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة البيلاروسية فيرا لابكو والسويسرية بيليندا بينتشيتش.

المصدر: sportbox.ru







