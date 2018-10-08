وكيل زيدان يكشف عن وجهته المحتملة!

كشف وكيل أعمال المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان عن وجهة جديدة محتملة، للمدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

وكشف آلان ميغلاسيو في مقابلة مع صحيفة "Le Journal du Dimanche" الفرنسية، إلى أن سبب رحيل موكله هو استنزاف كل قوته في النادي الملكي، ولهذا قرر الابتعاد عن التدريب لمدة عام.

وأضاف بأن زيدان أصبح عصبيا وقرر منح نفسه راحة لمدة عام.

ونفى ميغلاسيو بأن تكون إنجلترا وجهة الفرنسي القادمة، قائلا "لا أعتقد بأن وجهته القادمة ستكون إنجلترا، فأسلوب اللعب هناك ليس أسلوبه، لقد تحدثت معه ولا يروق له الذهاب لإنجلترا".

لكنه كشف عن إمكانية تولي زيدان لنادي السيدة العجوز، مصرحا "من المحتمل أن يحدث ذلك فهناك حكاية خلف يوفنتوس، فهو النادي الذي يحبه".

يذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في موسمين ونصف الموسم وحقق مع الفريق الملكي إنجازات عديدة على رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

المصدر: وكالات