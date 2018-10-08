الزمالك يبدأ رحلة إنقاذ النقاط بسداد مستحقات الغاني كريم الحسن

أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك نصر عزام أنه تم دفع الجزء الأول من مستحقات الغاني كريم الحسن لتجنب خصم 24 نقطة من رصيد الفريق الأبيض بسبب قضايا اللاعبين السابقين.

وكتب عزام من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تم النجاح في عمل تسوية مع اللاعب كريم الحسن وإخطار الفيفا بها وبناء عليه إلغاء عقوبة خصم النقاط والحرمان من القيد".

وواصل قائلا "جار إنهاء التفاوض مع باقي اللاعبين وسيتم إلغاء كل العقوبات ضد نادي الزمالك بمجرد سداد المبلغ المستحق لهم بعد تخفيض أكثر من 75% من تلك المديونية (...)".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح الزمالك مهلة 60 يوما فى يوليو الماضي لحل أزمة مستحقات لاعبيه السابقين المتأخرة، بسبب مستحقات نادي ماريتيمو البرتغالي وقت انتقال محمد إبراهيم لصفوف القلعة البيضاء، إلى جانب وجود أزمات أخرى، وهي ضرورة سداد مستحقات أجوجو وكريم الحسن وموندومو.

المصدر: وكالات