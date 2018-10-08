برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن حالة سواريز

أعلن نادي برشلونة، بطل إسبانيا، الاثنين، أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز سيبقى في المدينة الكاتالونية خلال استراحة المباريات الدولية، لمعالجة آلام في الركبة اليمنى يعاني منها.

ولم يدرج، سواريز، ضمن لائحة اللاعبين المستدعين إلى منتخب بلاده لكونه ينتظر مولوده الثالث.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني "خلال الأيام المقبلة، سيتابع سواريز برنامج عمل محدد لتقوية عضلاته والوقاية (من الإصابة) في مركز التدريب التابع للنادي لعلاج الألم الذي يعاني منه في ركبته اليمنى".

❗MEDICAL ANNOUNCEMENT

Luis Suárez has discomfort in his right knee.

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🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/56wFbBpUYP — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2018

ولم يحدد النادي فترة الغياب المتوقعة لمهاجمه البالغ من العمر 31 عاما.

وكان اتحاد الأوروغواي قد تفادى استدعاء سواريز للمباراتين الوديتين مع كوريا الجنوبية (12 أكتوبر) واليابان (16 منه) بسبب انتظار اللاعب ولادة طفله الثالث.

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وغاب سواريز (31 عاما) عن تمارين فريقه الجمعة الماضي بسبب الآلام في ركبته، قبل أن يعود السبت إلى التمارين ويشارك، الأحد، أساسيا في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع فالنسيا (1-1)، والتي أعطى فيها تمريرة حاسمة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف التعادل.

وبعد استراحة المباريات الدولية، يستضيف برشلونة الوصيف (برصيد 15 نقطة) إشبيلية المتصدر (برصيد 16 نقطة) في مباراة قمة لصدارة الدوري، السبت 20 أكتوبر. وبعدها يخوض برشلونة مواجهتين قويتين، أولاهما في 24 منه أمام إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا، ثم في 28 منه أمام غريمه اللدود ريال مدريد في "كلاسيكو" إسبانيا.

المصدر: أ ف ب