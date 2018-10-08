نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

حافظ الإسباني رافائيل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، متفوقا على السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

واقتصر التغيير في المراكز العشرة الأولى على تبادل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المركز الثامن مع البلغاري غريغور ديميتروف الذي تراجع إلى المركز التاسع.



وفي الترتيب خارج المصنفين العشرة الأوائل، تقدم الروسي دانييل مدفيديف عشرة مراكز ليحتل المركز الـ22 بفوزه ببطولة طوكيو ذات الـ500 نقطة، في المباراة النهائية على الياباني كي نيشيكوري المصنف الثاني عشر عالميا.

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تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 8260 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 6900

3- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 6445

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 6130

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4755

6- الكرواتي مارين سيليتش 4535

7- النمساوي دومينيك تييم 3825

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3640

9- البلغاري غريغور ديميتروف 3620

10- الأمريكي جون إيسنر 3380.

المصدر: وكالات









