فرانس فوتبول تبدأ الإعلان عن المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي ستمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وستقوم الصحيفة بنشر قائمة المرشحين الـ30 على 6 مراحل طوال، يوم الاثنين، بحيث يتم نشر 5 أسماء في كل مرحلة.

وكشفت المجلة عن أول 5 مرشحين عندما نشرت الدفعة الأولى: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، والأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي غاريث بيل، لاعبا ريال مدريد الإسباني.

أما الدفعة الثانية من قائمة الـ30 فضمت كلا من: البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب ليفربول، والأوروغوياني دييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد.

Tous les détails des nommés de 6 à 10 pour le Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/JfhLhdWMTV — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

إقرأ المزيد

كما ذكرت المجلة الفرنسية أنها ستكشف عن 15 مرشحا لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم على مدار اليوم.

وتقرر إطلاق اسم "جائزة كوبا" على جائزة أفضل لاعب شاب التي ستمنحها فرانس فوتبول نسبة إلى ريمون كوبا، والذي أصبح أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية عام 1958، وتوفي العام الماضي.

وحددت المجلة الفرنسية الثالث من ديسمبر المقبل للكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، بجانب جائزتي أفضل لاعبة و"كوبا".

المصدر: وكالات