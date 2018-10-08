الكرملين يعلق على فوز حبيب.. وهل شاهد بوتين النزال شخصيا؟

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شاهد نزال حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور بالإعادة.

وخلال الموجز الصحفي سأل أحد الصحفيين بيسكوف: "هل حضر بوتين النزال بين حبيب وماكغريغور، ومن شجع؟".

فأجاب بيسكوف:"ليلا لم يحضر بوتين النزال ولكنه شاهده في الإعادة، وشجع بالطبع حبيب لأنه روسي، هذا أمر طبيعي".

كما أكد بيسكوف تهنئة بوتين الهاتفية لحبيب بعد انتهاء النزال فجر الأحد، والذي استطاع فيه الروسي حبيب نورمحمدوف، المحافظة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية دون أي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: تاس