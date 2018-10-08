نادال ودجوكوفيتش يخوضان مواجهة استعراضية في السعودية

كشف الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا في كرة المضرب، أنه وافق على خوض مباراة استعراضية ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وستقام المباراة بين اللاعبين المخضرمين في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الـ22 من ديسمبر المقبل بحسب ما كشف نادال عبر حسابه في تويتر، وقال: "شكرا على الدعوة وأتطلع بفارغ الصبر إلى أن أزور السعودية وألعب (فيها) للمرة الأولى".

Thanks for the invitation and looking forward to playing and visiting for the first time ! https://t.co/hAKr5K4bnq — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 7, 2018

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وسبق لنادال ودجوكوفيتش اللذان حصدا معا 31 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع (17 للأول و14 للثاني)، أن تواجها في 52 مناسبة ويتقدم الصربي المصنف ثالثا حاليا على منافسه الإسباني 27-25.

المصدر: وكالات