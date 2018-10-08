والد حبيب يتوعد ابنه بعقوبة قاسية رغم فوزه على ماكغريغور (فيديو)

أعلن عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب البطل الروسي حبيب، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية UFC أنه سيعاقب ابنه على ما فعله عقب نزاله مع الإيرلندي كونور ماكغريغور.

وقال نورمحمدوف الأب في مقابلة مع صحفية "إزفيستيا" الروسية:" تستطيع فعل كل ما تريد داخل الحلبة، ولكن خارجها هناك نساء وأطفال وأناس غرباء".

وأضاف:" فريقي لطالما تميز بالانضباط الكامل، ولذلك عقوبتي لحبيب ستكون أقسى من عقوبة UFC".

Отец пообещал наказать Нурмагомедова за драку после боя‍https://t.co/v2Ho5gnujS — Р-Спорт (@rsportru) October 8, 2018

واستطاع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف فجر الأحد المحافظة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

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وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية دون أي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وأعلن رئيس منظمة الفنون القتالية UFC، دانا وايت، بعد النزال عن شعوره بخيبة أمل كبيرة جراء ما حدث عقب اللقاء، كما أنه لم يستبعد حرمان البطل الروسي من لقبه، كما قررت اللجنة المنظمة تجميد جميع المستحقات والرسوم التي كان يجب عليها دفعها لحبيب على فوزه بالنزال.

المصدر: لينتا رو