جون تيري يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة خاصة

أعلن نجم نادي تشيلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقا جون تيري، أمس الأحد اعتزاله عالم الساحرة المستديرة بشكل نهائي في عمر الـ37، بعد سنوات من الإنجازات في الملاعب.

وكتب تيري عبر حسابه في إنستغرام: "بعد 23 عاما رائعة كلاعب كرة القدم، قررت أن الوقت قد حان للاعتزال".

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وسبق لوسائل إعلام بريطانية أن أشارت إلى أن تيري غير المرتبط مع أي ناد منذ تركه أستون فيلا الصيف الماضي، سيقود الإدارة الفنية للأخير مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري خلفا لستيف بروس الذي أقيل من منصبه مطلع الأسبوع الحالي.

ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعقب خسارة أستون فيلا أمام فولهام في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الممتاز، فكر تيري بالاعتزال، لكنه قال لصحيفة "ديلي ميل" الأسبوع الماضي أنه حريص على مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

وبحسب الصحف الإنجليزية، فإن تيري من الممكن أن ينضم إلى الجهاز الفني لفريقه السابق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وترك تيري نادي تشيلسي في صيف 2017 بعدما دافع عن ألوان البلوز لمدة 22 عاما توج معه خلالها بالعديد من الألقاب أهمها لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2012 والدوري الأوروبي 2013 و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي(2005 و2006 و2010 و2015 و2016) و4 ألقاب في كأس إنجلترا (2007 و2009 و2010 و2012) و3 في كأس الرابطة (2005 و2007 و2015).

المصدر: أ ف ب