بريطاني من أصل صومالي يفوز بماراثون شيكاغو

فاز العدّاء البريطاني من أصل صومالي محمد فرح بسباق ماراثون شيكاغو في نسخته الـ41 لفئة الرجال.

وتسابق المشاركون في المارثون أمس الأحد على قطع مسافة 42.195 كم.

وفي فئة الرجال، تصدر فرح المارثون، قاطعا المسافة في ساعتين و5 دقائق و11 ثانية.

وجاء في المرتبة الثانية الإثيوبي موسينت جيريميو، بعدما أنهى السباق في ساعتين و5 دقائق و24 ثانية.

وحلّ ثالثا، الياباني سوغورو أوساكو، بعدما قطع المسافة خلال ساعتين و5 دقائق و50 ثانية.

وفي فئة النساء، اقتنصت العداءة الكينية برجيد كوسغي المركز الأول، قاطعة المسافة في ساعتين و18 دقيقة و35 ثانية.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الإثيوبية روزا ديرجي، بعدما أنهت السباق في ساعتين و21 دقيقة و18 ثانية.

فيما حلت في المرتبة الثالثة الإثيوبية شور ديميس، التي أنهت السباق في ساعتين و22 دقيقة و15 ثانية.

ويعد ماراثون شيكاغو من أهم الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة وتابعه قرابة مليوني شخص.

AFP

AFP

AFP

المصدر: الأناضول