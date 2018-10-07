"سوبر هاتريك" مبابي يقود سان جيرمان لسحق ليون

اكتسح نادي باريس سان جيرمان ضيفه ليون بخماسية نظيفة، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

وفرض الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، في الدقائق (61 و66 و69 و74)، فيما سجل زميله البرازيلي نيمار، هدفا واحدا من ركلة جزاء (د.9).

وواصل الفريق الباريسي بهذا الفوز التحليق منفردا في صدارة "الليغ 1"، برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليل، بينما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة، في المركز السادس.

المصدر: وكالات