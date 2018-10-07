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برشلونة يتعثر مجددا في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

برشلونة يتعثر مجددا في
AFP JOSE JORDAN
برشلونة يتعثر مجددا في "الليغا" (فيديو)
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واصل نادي برشلونة تعثراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه فالنسيا اليوم، في الجولة الثامنة من "الليغا".

وبادر أصحاب الأرض لافتتاح باب التسجيل مبكرا عن طريق المدافع الدولي الأرجنتيني إيزيكل غاراي، في الدقيقة الثانية، وأدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل للبلوغرانا، في الدقيقة (23).

وفشل البارسا بذلك في تحقيق الفوز في مباراته الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا"، برصيد 15 نقطة، خلف إشبيلية، الذي ارتقى إلى الصدارة بعد فوزه اليوم على سيلتا فيغو (2-1)، فيما وصل فالنسيا إلى النقطة التاسعة في المركز الـ14.

المصدر:EUROGOAL

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