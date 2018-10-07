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هدف ألماني يمنح الفوز للوكوموتيف على تسيسكا في "ديربي" موسكو (فيديو)

الرياضة

هدف ألماني يمنح الفوز للوكوموتيف على تسيسكا في
Sputnik Владимир Песня
هدف ألماني يمنح الفوز للوكوموتيف على تسيسكا في "ديربي" موسكو (فيديو)
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تغلب نادي لوكوموتيف موسكو على جاره وغريمه تسيسكا بهدف دون رد، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين لوكوموتيف بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الألماني بينيدايكت هوفيديس، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (88).

وأكمل لوكوموتيف المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (65)، بعد طرد مهاجمه البرتغالي إيدير، لحصوله على بطاقتين صفراويين.

وبهذه النتيجة رفع لوكوموتيف رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد تسيسكا عند 16 نقطة في المركز السادس.

المصدر: rsport.ria.ru

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