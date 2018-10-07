الدباس لـRT: الخطيب والصالح لاعبان مهمان لمنتخبنا.. ونحن متفائلون بشأن كأس آسيا

أجرى موقع RT Arabic حوارا مع رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا محمد فادي الدباس للوقوف على آخر تحضيرات نسور قاسيون لكأس آسيا 2019.

مع كل عودة للاعبي المنتخب السوري إلى أرض الملاعب لخوض المباريات الودية أو الرسمية تعود ذكريات التألق في تصفيات مونديال روسيا إلى ذاكرة الجماهير..

– أستاذ فادي أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء مع RT، سؤالي الأول كيف تجري التحضيرات في صفوف المنتخب السوري مع بقاء 3 أشهر على انطلاق بطولة آسيا 2019 في الإمارات؟

أهلا بكم، لدينا عدد من الوديات قبل البطولة مع منتخبات آسيوية من بينها منتخبات عربية.

– شهدنا اليوم غياب أسماء كبيرة عن قائمة المنتخب لوديتي البحرين والصين بعد أيام كفراس الخطيب وأحمد الصالح وغيرهما، هل سيطول غياب أسماء كهذه عن المنتخب ؟

مسألة القائمة من اختصاص المدير الفني وكادره .. فراس الخطيب لاعب كبير ومهم وهو قائد المنتخب .. وحسبما قال المدير الفني فإن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين .. اللاعب أحمد الصالح سيكون متواجدا في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا في نوفمبر أمام الكويت وعمان كما أخبرنا المدير الفني .. إضافة إلى رغبة المدير الفني بأن يتحضر اللاعب بدنيا بشكل أفضل مع ناديه ولا يقطع مسافات طويلة كالسفر إلى الصين .. وكما ذكرت لك سيكون متواجدا في الفترة المقبلة وفي كأس آسيا إن شاء الله.

– الكابتن فراس الخطيب تواجد مع قناتنا لتحليل مباريات كأس العالم في الصيف الماضي، لاحظنا ذكر المدير الفني لهذه النقطة في مؤتمريه الصحفيين الأخيرين .. ألم يغب لاعبون آخرون غير فراس عن معسكر النمسا ومع ذلك تم استدعاؤهم إلى المنتخب؟

كان المدير الفني يمني النفس بتواجد اللاعب فراس الخطيب في معسكر النمسا بطبيعة الحال لكي يكون عونا له بصفته قائدا للمنتخب .. فراس كان لديه تحليل لكأس العالم في روسيا ولم يحضر المعسكر ولكن هذا الموضوع أصبح جزءا من الماضي .. وكما سبق وقلت من قبل: فراس الخطيب لاعب مهم وأتوقع أن يكون جزءا من الفريق في كأس آسيا.

– نعود إلى موضوع المنتخب السوري الأول، كيف تقيم المجموعة التي وقع فيها منتخبكم في كأس آسيا، معكم فلسطين والأردن وأستراليا؟

جميع المباريات في البطولة صعبة .. من يريد أن يحرز لقب كأس آسيا يجب عليه أن يحسب حسابا لجميع الفريق ويتغلب على كل من يلعب أمامه .. مجموعتنا هي إحدى أصعب المجموعات وتضم مباريات ديربي عربية كمواجهتنا مع كل من فلسطين والأردن .. وكما تعلم فإن منتخب أستراليا هو منتخب قوي ومنظم وقدم أداء كبيرا في كأس العالم .. سنلعب كل مباراة في كأس آسيا على أنها مباراة نهائية وسنتجاوز هذه المجموعة إن شاء الله.

– شهدنا أداء كبيرا من المنتخبات الآسيوية في كأس العالم الأخيرة، ألا يصعب أداؤهم هذا من مهمتكم في كأس آسيا؟

لا شيء سهل إطلاقا .. مهمتنا في كأس آسيا صعبة بالتأكيد .. ونحن متفائلون بلاعبينا .. كل لاعب من لاعبينا نجم في ناديه .. لدينا في الكويت حميد ميدو وفراس الخطيب .. ولدينا في السعودية عمر السومة وعمر خريبين ويوسف قلفا وتامر حاج محمد .. ولدينا في قطر محمود المواس وأسامة أومري وفهد يوسف .. ولدينا حارس مرمى صاحب اسم كبير هو إبراهيم عالمة إضافة إلى الحارس أحمد مدنية .. كما أن لدينا صخرة الدفاع أحمد الصالح الذي أتوقع أن يكون من أفضل المدافعين في بطولة آسيا .. خطوطنا ستكون جاهزة عند بداية البطولة وأتمنى ألا يتعرض أي نجم من نجومنا لإصابة تبعده عن النهائيات وأتمنى أن يكون المنتخب عند حسن ظن جماهيرنا.

- شكرا لكم أستاذ فادي على هذا اللقاء ونتمنى التوفيق لكم ولمنتخبكم.

- شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق

المصدر: RT

حاوره بشار السيد أحمد