علم مصر يرفرف في ملعب "آنفيلد" (فيديو)

ظهر علم مصر في مدرجات ملعب "آنفيلد"، الذي استضاف مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "البريمير ليغ".

ويحظى صلاح بشعبية كبيرة بين جماهير ليفربول، بعد تألقه في صفوف الفريق الأحمر في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات