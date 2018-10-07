تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك ساوثهامبتون

عاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

Three goals and three points! 🙌



A perfect afternoon! #SOUCHEpic.twitter.com/OeSjyF1gDB — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2018

وسجل ثلاثية البلوز كل من البلجيكي إيدين هازارد، وروس باركلي، والإسباني ألفارو موراتا في الدقائق 30 و57 و90+3 على الترتيب، ليقودوا تشيلسي إلى انتصار ثمين بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام وست هام وليفربول.

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وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 5 نقاط في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات