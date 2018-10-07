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بارما يقلب الطاولة على جنوة

الرياضة

بارما يقلب الطاولة على جنوة
AFP Miguel MEDINA
بارما يقلب الطاولة على جنوة
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قلب نادي بارما تأخره بهدف أمام مضيفه جنوة، إلى فوز بنتيجة (3-1)، في مباراة أقيمت اليوم، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

ووضع المهاجم البولندي الشاب كشيشتوف بيانتك (23 عاما)، جنوة في المقدمة من ضربة رأسية بعد ست دقائق من بداية اللقاء، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة قائمة هدافي "الكالتشيو".

ورغم غياب المهاجم الايفواري جيرفينيو، فقد نجح بارما العائد للأضواء في قلب النتيجة لمصلحته، بتسجيل ثلاثية عبر لوكا ريغوني، ولوكا سيليغاردي، وفابيو سيرافولو، في الدقائق (16، 26 و30) على الترتيب، ليتعرض جنوة لأول هزيمة بملعبه هذا الموسم.

ويملك بارما 13 نقطة من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة على جنوة الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: وكالات

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