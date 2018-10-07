موقعة ليفربول ومانشستر سيتي بنكهة عربية
ستكون مواجهة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي اليوم، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنكهة عربية، بتواجد لاعب عربي في التشكيلة الأساسية لكل فريق.
وجاء المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة الأساسية للـ"الريدز"، فيما ضمت تشكيلة "السيتي" الدولي الجزائري رياض محرز.
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
13- البرازيلي أليسون
6- ديان لوفرين
12- جوزيف غوميز
4- الهولندي فيرجيل فان ديك
26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون
7- جيمس ميلنر
5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم
14- هيندرسون
11- المصري محمد صلاح
10- السنغالي ساديو ماني
9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.
📋 Voici notre onze de départ pour affronter @ManCityFra ! 🔴#LIVMCIpic.twitter.com/PMJtYIJrVL— LFC France (@LFCFrance) 7 октября 2018 г.
أما مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فسيعتمد على التشكيلة التالية:
L'équipe pour #LIVMCI ! 🙌— Manchester City (@ManCityFra) 7 октября 2018 г.
LE XI DE CITY | Ederson, Walker, Laporte, Stones, Mendy, Fernandinho, D. Silva, Bernardo, Mahrez, Sterling, Agüero
LE BANC | Muric, Kompany, Otamendi, G. Jesus, Danilo, Sané, Foden pic.twitter.com/ZkY9JAdqdk
المصدر: تويتر