موقعة ليفربول ومانشستر سيتي بنكهة عربية

ستكون مواجهة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي اليوم، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنكهة عربية، بتواجد لاعب عربي في التشكيلة الأساسية لكل فريق.

وجاء المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة الأساسية للـ"الريدز"، فيما ضمت تشكيلة "السيتي" الدولي الجزائري رياض محرز.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

13- البرازيلي أليسون

6- ديان لوفرين

12- جوزيف غوميز

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

7- جيمس ميلنر

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

14- هيندرسون

11- المصري محمد صلاح

10- السنغالي ساديو ماني

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.

أما مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فسيعتمد على التشكيلة التالية:

L'équipe pour #LIVMCI ! 🙌



LE XI DE CITY | Ederson, Walker, Laporte, Stones, Mendy, Fernandinho, D. Silva, Bernardo, Mahrez, Sterling, Agüero



LE BANC | Muric, Kompany, Otamendi, G. Jesus, Danilo, Sané, Foden pic.twitter.com/ZkY9JAdqdk — Manchester City (@ManCityFra) 7 октября 2018 г.

المصدر: تويتر