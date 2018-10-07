بطولة بكين: فوزنياكي تحرز اللقب الـ30 في مسيرتها

أحرزت الدنماركية كارولين فوزنياكي اللقب الـ30 في مسيرتها الاحترافية، بتتويجها اليوم الأحد ببطولة بكين الصينية للتنس، بفوزها على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت فوزنياكي النهائي لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و27 دقيقة.

The big 3⃣-0⃣!@CaroWozniacki captures career title No. 30 and second @ChinaOpen title with a 6-3, 6-3 win over Sevastova. pic.twitter.com/kfM1gSUOQX — WTA (@WTA) October 7, 2018

وقدمت الدنماركية المصنفة ثانية عالميا، والمتوجة مطلع هذه السنة بباكورة ألقابها الكبيرة (بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى)، أداء جيدا وثابتا طوال الأسبوع في العاصمة الصينية. ولم تخسر فوزنياكي أي مجموعة في طريقها إلى اللقب الذي أحرزته للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2010.

إقرأ المزيد

وبكين هي من دورات البريمير الإلزامية للمحترفات، ومن دورات الـ500 نقطة للمحترفين. ويقام نهائي فردي الرجال في وقت لاحق اليوم، ويجمع بين الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

المصدر: وكالات