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آرسنال يكتسح فولهام بخماسية في عقر داره

الرياضة

آرسنال يكتسح فولهام بخماسية في عقر داره
Reuters
آرسنال يكتسح فولهام بخماسية في عقر داره
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واصل نادي آرسنال سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتسح مضيفه فولهام بخمسة أهداف لهدف واحد في المرحلة الثامنة من "البريمير ليغ".

وسجّل أهداف "الغانرز"، الفرنسي ألكسندر لاكازيت "هدفين"، والويلزي آرون رامزي، والغابوني بيير أوباميانغ "هدفين"، في الدقائق (29، 49، 68، 79، 90+1) على الترتيب، فيما سجل الدولي الألماني أندريه شورله، هدف فولهام الوحيد (د.44).

والفوز هو السادس على التوالي لآرسنال في الدوري، ليرفع رصيده لـ18نقطة، في المركز الثالث مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فولهام عند 5 نقاط في المركز الـ17.

المصدر: وكالات

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