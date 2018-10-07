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الروسي مدفيديف يتوّج بلقب طوكيو على حساب صاحب الأرض نيشيكوري

الرياضة

الروسي مدفيديف يتوّج بلقب طوكيو على حساب صاحب الأرض نيشيكوري
AFP Kazuhiro NOGI
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توّج الروسي دانييل مدفيديف بلقب بطولة طوكيو المفتوحة، وذلك بعد تغلبه اليوم الأحد في المباراة النهائية على نظيره الياباني كي نيشيكوري بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة لصالحه بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة واحدة وأربع دقائق.

وهذا التتويج هو الثالث للروسي خلال مسيرته الاحترافية، فيما حرم نيشيكوري من أن يتوج بأول ألقابه منذ شهر فبراير من عام 2016، عندما توج بلقب بطولة ممفيس، كما حرمه من أن ينضم إلى كل من ستيفان إيدبيرج (4 ألقاب) وبيت سامبراس (3 ألقاب) باعتبارهم اللاعبين الوحيدين اللذين توجا بلقب طوكيو 3 مرات على الأقل.

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وعادل مدفيديف المواجهات المباشرة مع نيشيكوري إلى فوز لكل لاعب، وذلك بعد أن خسر أول مواجهة بينهما في بطولة مونتي كارلو على الملاعب الترابية هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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