غوارديولا: صلاح يحتاج 9 سنوات لمقارنته بأغويرو

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، يحتاج إلى تسع سنوات لمقارنته بالهداف التاريخي للـ"السيتيزنز"، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وصرح غوارديولا عشية مواجهة "الريدز" و"السيتي" المرتقبة أن "صلاح لا يزال صغير السن، وقضى عامه الأول في إنجلترا عندما كان في صفوف تشيلسي، لذا سنرى ماذا سيفعل في المستقبل".

وتابع المدرب الملقب بالفيلسوف "صلاح من نوعية اللاعبين القادرين على تسجيل 50 هدفا في الموسم، لكن كرة القدم فيها ارتفاع وانخفاض في المستوى".

وتساءل الإسباني: "كم سنة احتاجها أغويرو ليسجل تلك الأهداف، ثمانية أو تسع سنوات؟ بالنسبة لصلاح هذا عامه الأول، لذلك سنرى ما سيحدث خلال الأعوام السبعة أو الثمانية المقبلة".

وسجل النجم المصري 32 هدفا في 36 مباراة في "البريميرليغ" في موسمه الأول مع ليفربول، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف لنسخة (2017-2018)، متفوقا على مجموعة من النجوم من بينهم أغويرو، إلا أن إجمالي الأهداف التي سجلها صاحب الـ26 عاما في الدوري الإنجليزي تبلغ 37 هدفا في 56 مباراة، في حين أن الهداف التاريخي لـ"السيتي" أحرز 148 هدفا خلال 213 مباراة.

وستكون مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المزمع إقامتها على أرضية ملعب "أنفيلد" اليوم، حامية الوطيس، وسينفرد الفائز بها بصدارة "البريميرليغ".

المصدر: وكالات