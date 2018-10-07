سبارتاك يعود بفوز ثمين من ملعب ينيسي

حقق نادي سبارتاك موسكو فوزا صعبا وقاتلا على مضيفه ينيسي، في مباراة أقيمت اليوم، لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الضيوف، مخائيل يغناتوف، في الدقيقة (47)، وزي لويش من ركلة جزاء (د.59)، وأرتيوم تيموفييف، في الوقت القاتل (2+90)، فيما تكفل رادي دوغلاش، وفاليري كيتشين، بتسجيل ثنائية أصحاب الأرض، في الدقيقتين (51 و69).

وهذا الفوز الأول لسبارتاك في آخر 5 مباريات، ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ينيسي عند 5 نقاط في المركز الـ16.

المصدر: تاس