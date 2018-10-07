 
مباشر

ماركيز يفوز بالنسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية

الرياضة

ماركيز يفوز بالنسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية
AFP LILLIAN SUWANRUMPHA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw3r

حقق الإسباني مارك ماركيز الأحد الفوز في النسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى، المرحلة الـ15من بطولة العالم للدراجات النارية، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 77 نقطة.

وتفوق ماركيز درّاج هوندا على منافسه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو درّاج دوكاتي في الأمتار الأخيرة بعد منافسة مثيرة بينهما في اللفة الأخيرة، وبعد سباق شهد تبدل الصدارة بين الدرّاجَين.

وقطع ماركيز خط النهاية بتوقيت 39:55,722 دقيقة، بفارق 0,115 ثانية فقط عن ماركيز، في حين حل الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) ثالثا.

إقرأ المزيد
هاميلتون يتوج بجائزة اليابان الكبرى ويحقق فوزه الرابع تواليا

وكان بطل العالم البالغ 25 عاما، قد خسر عند الانطلاق صدارته لصالح دوفيتسيوزو ومواطن الأخير المخضرم فالنتينو روسي (ياماها)، قبل أن يتمكن ماركيز من العودة تدريجا في السباق الممتد على 26 لفة، ويحسم المنافسة مع دوفيتسيوزو بتجاوزه عند المنعطف الأخير من حلبة بوريرام.

وبات في رصيد ماركيز في الترتيب العام للبطولة 217 نقطة، بفارق 77 عن دوفيتسيوزو قبل أربع مراحل من نهاية الموسم، علما أن الفائز في كل سباق ينال 25 نقطة.

واستضافت تايلاند الأحد، للمرة الأولى مرحلة من بطولة العالم للدراجات النارية، وذلك على حلبة بلدة بوريرام في شمال شرق البلاد، والتي تبعد نحو خمس ساعات عن العاصمة بانكوك.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منشار مخفي في لوحة يدمرها لحظة بيعها بـ1.7 مليون دولار! (فيديو)