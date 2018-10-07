ماركيز يفوز بالنسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى للدراجات النارية

حقق الإسباني مارك ماركيز الأحد الفوز في النسخة الأولى من جائزة تايلاند الكبرى، المرحلة الـ15من بطولة العالم للدراجات النارية، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 77 نقطة.

وتفوق ماركيز درّاج هوندا على منافسه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو درّاج دوكاتي في الأمتار الأخيرة بعد منافسة مثيرة بينهما في اللفة الأخيرة، وبعد سباق شهد تبدل الصدارة بين الدرّاجَين.

You never get bored of tasting the bubbly 🍾#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/SV1NfgB0UU — MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 7, 2018

وقطع ماركيز خط النهاية بتوقيت 39:55,722 دقيقة، بفارق 0,115 ثانية فقط عن ماركيز، في حين حل الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) ثالثا.

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وكان بطل العالم البالغ 25 عاما، قد خسر عند الانطلاق صدارته لصالح دوفيتسيوزو ومواطن الأخير المخضرم فالنتينو روسي (ياماها)، قبل أن يتمكن ماركيز من العودة تدريجا في السباق الممتد على 26 لفة، ويحسم المنافسة مع دوفيتسيوزو بتجاوزه عند المنعطف الأخير من حلبة بوريرام.

وبات في رصيد ماركيز في الترتيب العام للبطولة 217 نقطة، بفارق 77 عن دوفيتسيوزو قبل أربع مراحل من نهاية الموسم، علما أن الفائز في كل سباق ينال 25 نقطة.

واستضافت تايلاند الأحد، للمرة الأولى مرحلة من بطولة العالم للدراجات النارية، وذلك على حلبة بلدة بوريرام في شمال شرق البلاد، والتي تبعد نحو خمس ساعات عن العاصمة بانكوك.

المصدر: أ ف ب