هاميلتون يتوج بجائزة اليابان الكبرى ويحقق فوزه الرابع تواليا

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ17 من بطولة العالم للفورمولا 1، محققا انتصاره الرابع على التوالي والتاسع هذا الموسم.

وتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن على حلبة سوزوكا، بينما اكتفى منافسه على اللقب العالمي، سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، بالمركز السادس.

RACE CLASSIFICATION (LAP 53/53)



Another 1-2 for Mercedes, despite Verstappen pushing to the line 💪#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/SsYs1yNWvY — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

ومنح هذا الفوز، وهو السادس لبطل العالم أربع مرات في آخر سبع سباقات، والـ71 في مسيرته، فارقا مريحا عن فيتل في صدارة الترتيب العام وصل إلى 67 نقطة، قبل أربع مراحل فقط من نهاية البطولة.

وسيحسم البريطاني البالغ 33 عاما اللقب رسميا ويحرز بطولة العالم للمرة الخامسة، في حال تمكن من توسيع الفارق مع فيتل بنتيجة سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الذي يقام في 21 أكتوبر الحالي، إلى 76 نقطة (نظرا لأن الفائز ينال في كل سباق 25 نقطة، ما يعني تبقي 75 نقطة في المراحل الثلاث الأخيرة).

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المصدر: أ ف ب