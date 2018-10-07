بالفيديو.. الروسي حبيب وعد بأن يرغم ماكغريغور على الاستسلام ونفذ وعده

قال المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف في مؤتمر صحفي عقب فوزه بالنزال الذي جمعه بمتحديه الإيرلندي كونور ماكغريغور، فجر اليوم، إنه وفى بوعده الذي قطعه بإرغام منافسه على الاستسلام.

وتابع حبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال الذي أجري ضمن دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية: "لقد نفذت وعدي، قلت لماكغريغور بأنني سأرغمه على طلب الاستسلام إذا استمر بأعماله الاستفزازية".

وقام ماكغريغور بالعديد من التصرفات غير اللائقة فخلال عملية قياس الوزن قبل النزال بيوم واحد، قام بالاعتداء على حبيب وضربه على يده أمام الكاميرات، وفي موقف سابق غير مبرر، قدم له (بشكل استفزازي) مشروبا كحوليا رغم علمه بالتزام نورمحمدوف بالإسلام الذي يحرم شرب الكحول.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتعجب حبيب للتركيز على تجاوزه للشباك وقفزه عن الحلبة، وفي الوقت ذاته تجاهل استفزازات ماكغريغور وفريقه قائلا:" لماذا كل التركيز على ذلك، والدي علمني أن أحترم الجميع، لقد تدربت هنا في كاليفورنيا 7 سنوات والجميع يعرفون من أكون".

واختتم حبيب قائلا: "أنا أعرف أن أبي سيوبخني عند عودتي إلى المنزل، فيغاس سامحيني على تصرفي، لقد وعدتكم أن أغير كل شيء في الـ6 من أكتوبر ونفذت وعدي".

المصدر: RT