إيقاف مدير أعمال البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة بعد نهاية النزال

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مدير أعمال بطل العالم في فنون القتال المختلطة بعد مشاجرة حادة عقب انتهاء النزال الذي جمع الروسي حبيب نورمحمدوف ومنافسه الإيرلندي كونور ماكغريغور.

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وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

هذا ولم يعرف بعد أسباب إيقاف الشرطة الأمريكية لمدير أعمال نورمحمدوف، وأحد أعضاء فريقه.

ويعتبر النزال بين الروسي نورمحمدوف ومنافسه الإيرلندي ماكغريغور، أهم حدث رياضي اليوم، وقد انتظره طويلا عشاق الفنون القتالية المختلطة، وانتهى بفوز الروسي في الجولة الرابعة.

المصدر: تاس