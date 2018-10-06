الدوري الألماني.. البايرن يتقهقر في عقر داره

تقهقر بايرن ميونيخ حامل اللقب مجددا بتلقيه هزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية إجمالا في الدوري الألماني، وذلك بنتيجة مذلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (0-3) في الجولة السابعة.

وأصبح المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يقود الفريق في موسمه الأول، في وضع لا يحسد عليه بتاتا، بعد فشل النادي البافاري في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا في كافة المسابقات.

ودخل بطل المواسم الستة الماضية وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28)، مباراة اليوم، بين جماهيره على خلفية تعادلين وهزيمة في الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم خرج من مباراته وضيفه مونشنغلادباخ وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثانية تواليا في الدوري بعد التي تلقاها الجمعة الماضي ضد هرتا برلين (0-2).

وحسم مونشنغلادباخ نقاط المباراة الثلاث وفوزه الأول في معقل منافسه البافاري منذ 2015، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج المنطقة للفرنسي حسن بليا، بعد تمريرة من يوناش هوفان، الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني، الذي سجله لارس شتيندل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (16).

وأحرز باتريك هيرمان الهدف الثالث في الدقيقة (88).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى النقطة 14 في المركز الثاني، فيما هبط بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند النقطة 13.

المصدر: أ ف ب