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أردنية تحرز ذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج (صور)

الرياضة

أردنية تحرز ذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج (صور)
Reuters
شطرنج
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أحرزت لاعبة المنتخب الأردني للشطرنج، بشرى الشعيبي، الميدالية الذهبية في بطولة أولمبياد الشطرنج العالمي والتي اختتمت يوم السبت في مدينة باتومي الجورجية بمشاركة 184 دولة.

وتمكنت الشعيبي من إحراز الميدالية الذهبية بعد تحقيقها العلامة الكاملة بثمانية نقاط من ثماني انتصارات متتالية، في حين حلت الروسية أولغا جيريا بالمركز الثاني والأمريكية جينيفر يو بالمركز الثالث.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها بهذا الانجاز التاريخي للشطرنج الأردنية.

وأكدت أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكاثف جهود الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج والكادر التدريبي للمنتخبات الوطنية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الأولى التي يحققها الأردن في أولمبياد الشطرنج العالمي والذي يستقطب أبطال العالم بالرياضة من جميع أنحاء العالم، حيث سبق وأن أحرز المدرب الأردني سامي السفاريني الميدالية الفضية في عام 2016.

المصدر: موقع "عمون نيوز"

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