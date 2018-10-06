رونالدو يقود يوفنتوس إلى مواصلة انتصاراته في الكالتشيو (فيديو)

واصل يوفنتوس سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق فوزه الثامن على التوالي في الجولة الثامنة، بفوزه على مضيفه أودينيزي بهدفين دون رد.

وأحرز ثنائية "السيدة العجوز"، الأوروغوياني رودريغو بنتانكور، في الدقيقة (33)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفا رائعا بتسديدة قوية (د.37).

رفع اليوفي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة "الكالتشيو"، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 8 نقاط في المركز الـ15.

المصدر: تويتر