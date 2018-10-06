رونالدو يسجل هدفا رائعا في شباك أودينيزي (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا خلال المباراة التي تجمع فريقه يوفنتوس ومضيفه أودينيزي الآن، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو من تسديدة قوية بيسراه، وجدت طريقها إلى شباك أودينيزي في الدقيقة (37).

كل هذا وهو تحت الظغوطات!كل هذا وهو مظلوم كم انت عظيم ي الاسطورة 😍 pic.twitter.com/cBcocEZ3XD — سلطان (@mci_urpa) 6 октября 2018 г.

وهذا الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك أودينيزي، بعد هدف الأوروغوياني رودريغو بيتانكور، في الدقيقة (33).

المصدر: تويتر