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رونالدو يسجل هدفا رائعا في شباك أودينيزي (فيديو)

الرياضة

رونالدو يسجل هدفا رائعا في شباك أودينيزي (فيديو)
Reuters
رونالدو يسجل هدفا رائعا في شباك أودينيزي (فيديو)
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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا خلال المباراة التي تجمع فريقه يوفنتوس ومضيفه أودينيزي الآن، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو من تسديدة قوية بيسراه، وجدت طريقها إلى شباك أودينيزي في الدقيقة (37).

وهذا الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك أودينيزي، بعد هدف الأوروغوياني رودريغو بيتانكور، في الدقيقة (33).

المصدر: تويتر

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