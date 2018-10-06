توتنهام يواصل التألق في "البريميرليغ" على حساب كارديف

حقق توتنهام هوتسبر فوزه الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتفوقه السبت على ضيفه كارديف سيتي في المرحلة الثامنة 1-0، بفضل هدف أول للاعبه إريك داير منذ عام ونصف العام.

وأتى هدف النادي اللندني الوحيد في (د.8).

وبحسب شركة "أوبتا" للاحصاءات الرياضية، كان هذا الهدف الأول لداير منذ 546 يوما، أي منذ الفوز على واتفورد 4-0 في الدوري المحلي، في الثامن من أبريل 2017.

وأكمل كارديف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جو رالز في (د.58)، إثر عرقلته من دون كرة للبرازيلي لوكاس مورا الذي كان قد شرع في هجمة مرتدة سريعة عبر الجهة اليمنى للملعب.

وتقدم توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول، المتصدرين، إلى نقطة واحدة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، فاز إيفرتون على مضيفه ليستر سيتي (2-1)، وبورنموث على مضيفه واتفورد (4-0)، وكذلك وولفرهامبتون على كريستال بالاس (1-0)، وتعادل بيرنلي وهيدرسفيلد تاون (1-1).

المصدر: وكالات