الاتحاد العربي يتجاهل اسم وشعار الأهلي المصري

تجاهلت الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة القدم على "فيس بوك" شعار نادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء قرعة دور الثمن النهائي، لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، اليوم السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية، صورة للقرعة، قبل أن يتم سحب الورقة الخاصة بالنادي الأهلي، لتظهر الصورة خالية من اسم ممثل الكرة المصرية.

وأوقعت القرعة الأهلي المصري في مواجهة الوصل الإماراتي، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقين من بلد واحد في هذا الدور.

وسيلعب فريق الرجاء الرياضي المغربي مع نادي الإسماعيلي المصري، فيما يواجه مواطنه الوداد، النجم الرياضي الساحلي التونسي، في قمة مغاربية خالصة.

وسيشهد الدور ثمن النهائي صراعا سعوديا جزائريا، إذ يلتقي النصر نظيره مولودية الجزائر، فيما يلعب أهلي جدة ضد وفاق سطيف.

المصدر: وكالات