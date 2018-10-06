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كريليا سوفيتوف يقتنص فوزا ثمينا من دينامو (فيديو)

الرياضة

كريليا سوفيتوف يقتنص فوزا ثمينا من دينامو (فيديو)
Sputnik Анар Мовсумов/
كريليا سوفيتوف يقتنص فوزا ثمينا من دينامو (فيديو)
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حقق نادي كريليا سوفيتوف فوزا صعبا وثمينا على ضيفه دينامو موسكو (1-0)، في مباراة جمعتهما اليوم، في الأسبوع العاشر من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين كريليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيرغي كورنيلينكو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة ارتقى كريليا إلى المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، متساويا مع دينامو الذي تراجع إلى المركز الـ13.

وكان نادي كريليا قد عين أمس الجمعة، ميودر بوجوفيتش، مدربا جديدا للفريق خلفا لأندريه تيخونوف.

المصدر: rsport.ria.ru

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