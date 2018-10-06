إيبار يعود بالنقاط من أرض جيرونا

استعاد إيبار وتيرة الانتصارات، وتغلب على مضيفه جيرونا 3-2، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز ثلاثية إيبار كل من البرازيلي شارليز دياز في (د.12 من ركلة جزاء) وانايتز أربيا في (د.45+5) وسيرجي إينريش في (د.72)، بينما سجل ثنائية جيرونا كريستيان ستواني في (دز40 و42)، ليرفع رصيد أهدافه إلى ثمانية، وينفرد بصدارة هدافي الليغا هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع إيبار رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات