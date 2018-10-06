رونالدو يسارا وديبالا يمينا في كرات يوفنتوس الثابتة

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس بطل إيطاليا، عن "هرمية" تنفيذ الركلات الثابتة في فريق "السيدة العجوز"، في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية، السبت.

وقال اللاعب الأعسر البالغ 24 عاما "العام الماضي كان لدينا اتفاق أنا وميري (البوسني ميراليم بيانيتش): إذا كانت على الجهة اليسرى هو يسددها، وإذا كانت على اليمنى أسددها أنا. عندما جاء رونالدو كتبت لبيانيتش في غرفة الدردشة:عذرا ميري، لكن أعتقد أنك لن تسدد الكثير من الكرات الحرة هذه السنة...".

وسجل ديبالا ثلاثية "هاتريك" هذا الأسبوع في مرمى يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في ظل غياب زميله القادم من ريال مدريد الإسباني الـ"دون" البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف.

وتابع اللاعب المكنى "لا خويا" (الجوهرة): "لنترك المزاح جانبا، نعرف كيف تجري الأمور: على الجهة اليسرى هناك كريستيانو، نقف فقط لالتقاط صورة جميلة. في ركلات الجزاء الهرمية واضحة، كريستيانو أولا، أنا ثم بيانيتش".

وعلق ديبالا على تقارير أشارت إلى عدم اندماجه مع رونالدو في تشكيلة واحدة "(المدرب ماسيميليانو) أليغري يمنحني حرية التحرك. بحسب هوية زملائي يطلب مني أن أكون على الأطراف أكثر أو في الداخل لأساهم في ربط الفريق".

وتابع اللاعب الذي يحمل الرقم 10 في "السيدة العجوز": "تعلمت الكثير في يوفنتوس، على سبيل المثال كيف أتحدث مع اللاعبين قبل المباراة. جيجي بوفون، جورجيو كييليني، داني ألفيش والكثير من الدوليين الرائعين كانوا أساتذة رائعين. لكنك تحتاج بعد ذلك إلى الشخصية لتكون مسموعا. علي مواصلة التعلم الآن. بوفون كان صديقا جيدا، الآن هناك كييلو (كييليني)".

المصدر: أ ف ب