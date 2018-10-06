جائزة اليابان الكبرى.. هاميلتون من المركز الأول للمرة الثمانين

ينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الأول لجائزة اليابان الكبرى المرحلة الـ17 من بطولة العالم في الفورمولا1، بعد تصدره التجارب الرسمية السبت.

ونجح هاميلتون، بطل العالم ومتصدر ترتيب السائقين راهنا، بخطف المركز الأول للمرة الثمانين في مسيرته الرائعة، بعدما تقدم على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في تجارب شهدت هطول بعض الأمطار، بينما تراجع الألماني سيباستيان فيتل إلى المركز التاسع.

وسجل هاميلتون 1:27.760 دقيقة مقابل 1:28.059 لبوتاس و1:29.057 للهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

JUMP ONBOARD: @LewisHamilton's pole lap is here



Watch as man and machine turn 18 corners into mechanical poetry, following the timeless curves of this mythic racing circuit 😍#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/2VNgdkHKdH — Formula 1 (@F1) October 6, 2018

وقال هاميلتون بعد تصدره التجارب "لا أصدق بأني حققت الانطلاقة الثمانين".

وارتكب الألماني فيتل (فيراري)، مطارد هاميلتون في صدارة الترتيب، خطأ خلال الجولة الحاسمة أجبره على التراجع إلى مركز تاسع مخيب.

وقال فيتل، بطل العالم أربع مرات، الذي حقق أسوأ تجارب له هذا الموسم "ارتكبت خطأ على منعطف "سبون" وفي اللفة الثانية لم نخرج على الوقت. هذا ليس الموقع الذي نستحقه".

وعلق هاميلتون على موقع فيتل السيئ "من الصعب أن تقوم هناك بالخيار الصحيح. أعتقد أن هذا فارق كبير إضافي حققناه كفريق هذه السنة. الجميع يملك أشخاصا أذكياء، لكن عندما يتعلق الأمر بالضغوط واتخاذ القرارات والخطوات الصحيحة، فنحن الفريق الأفضل في العالم".

بدوره، علق فيرشتابن صاحب المركز الثالث على احتمالات المواجهة بين هاميلتون وفيتل "هل هي معركة بعد الآن؟ لا أعرف!".

ويتقدم هاميلتون حاليا على سائق فيراري بفارق خمسين نقطة قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، ليصبح مرشحا فوق العادة لنيل لقبه العالمي الخامس.

ويهيمن هاميلتون بشكل واضح على السباقات الأخيرة، ففاز خمس مرات وحل ثانيا مرتين في آخر سبع مراحل، لكنه حصل على خدمة من فريقه في روسيا بعد طلب الفريق من زميله بوتاس إفساح المجال له لتخطيه على حلبة سوتشي الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب