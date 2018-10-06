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برايتون يعود لسكة الانتصارات في "البريميرليغ"

الرياضة

برايتون يعود لسكة الانتصارات في
AFP
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تغلب برايتون آند هوف ألبيون، على ضيفه وست هام 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة.

سجل جلين موراي هدف المباراة الوحيد في (د.25).

وهو الفوز الثاني لبرايتون هذا الموسم، والأول بعد فشله بتحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الخامسة هذا الموسم والأولى بعد فوز وتعادل بالبطولة، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات

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