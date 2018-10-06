برايتون يعود لسكة الانتصارات في "البريميرليغ"

تغلب برايتون آند هوف ألبيون، على ضيفه وست هام 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة.

سجل جلين موراي هدف المباراة الوحيد في (د.25).

SCOUT: Registering a first clean sheet of the season, making 4 saves and earning 2 bonus sees Mat Ryan match Glenn Murray's GW8 score of 9 points#FPL#BHAWHUpic.twitter.com/vOLHWzCtsT — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 5, 2018

وهو الفوز الثاني لبرايتون هذا الموسم، والأول بعد فشله بتحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الخامسة هذا الموسم والأولى بعد فوز وتعادل بالبطولة، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات