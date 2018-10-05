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سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات في "الليغا"

الرياضة

سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات في
AFP GABRIEL BOUYS
سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات في "الليغا"
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استعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بفوزه اليوم علي مضيفه أتلتيك بيلباو (3-1)، في الأسبوع الثامن من المسابقة.

وأحرز ثلاثية سوسييداد لوكا سانغالي، وميكيل أويارزابال (هدفين من ركلتي جزاء) في الدقائق (47، 30 و74) على الترتيب، فيما تكفل إيكار مونياين بإحراز الهدف الوحيد لبيلباو في الدقيقة (32).

وتمكن سوسييداد بذلك من العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بعدما تعادل مع رايو فاليكانو، وخسر من فالنسيا.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن مؤقتا في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة الثامنة من "الليغا"، بينما بقي بيلباو في المركز الـ16 بسبع نقاط.

المصدر: DPA

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