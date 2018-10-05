تولوز يتعادل مع نيس في "الليغ 1"

اقتسم نادي تولوز وضيفه نيس نقاط مباراتهما، بتعادلهما اليوم (1-1)، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"

وبادر نيس إلى افتتاح باب التسجيل عبر الدولي التونسي بسام الصرارفي، بحلول الدقيقة (29)، لكن تولوز أدرك التعادل بواسطة الدولي التوغولي ماتيو دوسيفي، في الدقيقة (54).

وهو التعادل الرابع لتولوز في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تعثر نيس للمرة الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات