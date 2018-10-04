 
مباشر

وزيرة إسرائيلية ترافق رياضييها إلى الإمارات

الرياضة

وزيرة إسرائيلية ترافق رياضييها إلى الإمارات
Reuters
علم إسرائيل يرفرف في دولة عربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvrb

كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، تعتزم السفر مع بعثة منتخب بلادها، للمشاركة في الجائزة الكبرى للجودو في أبوظبي الإماراتية، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتضح بعد هل سيمسح لريغيف بمرافقة منتخب بلادها إلى الإمارات، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن ما هو مؤكد أن العلم الإسرائيلي سيرفرف في أبوظبي، وذلك بعد تعهدات قدمتها الإمارات للاتحاد الدولي للجودو، بالسماح للرياضيين الإسرائيليين برفع علم بلدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت ريغيف بالفعل للوفد الإسرائيلي في أبوظبي، فمن المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على خطط تل أبيب لاستضافة الجائزة الكبرى للجودو الخاصة بها.

المصدر:هآرتس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب وسيط في نقل أموال عربية؟