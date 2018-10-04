وزيرة إسرائيلية ترافق رياضييها إلى الإمارات

كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، تعتزم السفر مع بعثة منتخب بلادها، للمشاركة في الجائزة الكبرى للجودو في أبوظبي الإماراتية، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتضح بعد هل سيمسح لريغيف بمرافقة منتخب بلادها إلى الإمارات، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن ما هو مؤكد أن العلم الإسرائيلي سيرفرف في أبوظبي، وذلك بعد تعهدات قدمتها الإمارات للاتحاد الدولي للجودو، بالسماح للرياضيين الإسرائيليين برفع علم بلدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت ريغيف بالفعل للوفد الإسرائيلي في أبوظبي، فمن المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على خطط تل أبيب لاستضافة الجائزة الكبرى للجودو الخاصة بها.

المصدر:هآرتس