انتفاضة الشوط الثاني تقود ميلان لقلب الطاولة على أولمبياكوس (فيديو)

أعاد ميلان إلى الذاكرة بعضا من لمحات مجده القاري وألقابه السبعة في دوري الأبطال، حين حول تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس إلى فوز (3-1)، محققا انتصاره الثاني في الدوري الأوروبي.

ووجد فريق المدرب غينارو غاتوسو نفسه متخلفا في أول مواجهة رسمية له مع الفريق اليوناني منذ 59 عاما، منذ الدقيقة 14 بهدف للإسباني ميغل أنخل غيريرو.

وقلب النادي "اللومباردي" الطاولة على ضيفه في الدقائق العشرين الأخيرة من الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف في أقل من 10 دقائق، بينها ثنائية لباتريك كوتروني (70 و79)، فيما كان الهدف الثالث للأرجنتيني غونزالو هيغواين (76)، صاحب هدف الفوز أيضا في الجولة الأولى على ديديلانغي اللوكسمبورغي، الذي مني اليوم بهزيمته الثانية على يد ريال بيتيس الإسباني بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات