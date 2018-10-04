كوكورين يقود زينيت لانتزاع فوز ثمين في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الروسي ألكسندر كوكورين فريقه زينيت سان بطرسبورغ لخطف فوز ثمين من ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف نظيف، في مباراة أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وسجل كوكورين، الذي عاد مؤخرا إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة منعته من المشاركة مع الدب الروسي في مونديال 2018، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (80).

ورفع زينيت رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر إف سي كوبنهاغن الدنماركي، الذي عاد بفوز ثمين (2-1) من ملعب مضيفه بوردو الفرنسي، متذيل المجموعة بنقطة واحدة، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند 3 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: rsport.ria.ru