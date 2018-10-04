التونسي الجزيري يكسب نقطة بطريقة لا تتكرر في ملاعب التنس (فيديو)

استعرض لاعب التنس التونسي مالك الجزيري مهاراته العالية في تبادل الكرات، وسدد ضربة مذهلة خلال مباراته اليوم أمام منافسه الألماني ألكسندر زفيريف، في الدور الثاني من دورة بكين.

وخلال إحدى التبادلات، حينما كان اللاعب الألماني مسيطرا وقريبا من كسب نقطة على حساب منافسه التونسي، فاجأ الأخير الجميع برد الكرة بضربة خلفية مدهشة، لا تتكرر في ملاعب التنس، ليفوز بالنقطة.

وبعد هذه اللمحة الرائعة، صفق زفيريف بكل روح رياضية للجزيري، قبل أن يتوجه لمصافحته.

وفجر الجزيري مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على زفيريف (7-6، 2-6 و6-4)، في الدور الثاني من دورة بكين، باعتبار الأخير المرشح الثاني للقب.

المصدر: Tennis TV