مهاجم نابولي يتعرض لسطو مسلح بعد الفوز على ليفربول

ذكرت صحيفة إيطالية أن مهاجم نابولي أركاديوش ميليك تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح من رجلين كانا على متن دراجة نارية أثناء عودته إلى منزله بعد الفوز 1- 0 على ليفربول في أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماتينو" التي تصدر في مدينة نابولي، إن المهاجم البولندي كان يقود سيارته في منطقة فاركاتورو حوالي الساعة الثانية فجرا قبل أن تقطع دراجة نارية عليه الطريق وتجبره على التوقف.

وأشهر رجل سلاحا في وجه ميليك وسرق منه ساعة رولكس فاخرة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة.

وقبل عامين تعرض لورينزو إنسيني مهاجم الفريق وزوجته للسرقة في ظروف مشابهة، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أن اللصوص طلبوا منه "تسجيل هدف لهم" في المباراة التالية.

وتعرض ماريك هامشيك قائد نابولي للسرقة في 2013 وحدث الأمر ذاته مع زوجته قبل ذلك بعامين.

المصدر: أ ف ب