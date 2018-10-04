تغريدة جديدة لآل الشيخ.. هل هي لدعم المغاربة أم لامتصاص غضبهم؟

خرج تركي آل الشيخ في تدوينة جديدة له ليعلن بصفته رئيسا للاتحاد العربي دعمه المغرب لتنظيم كأس إفريقيا، بعد أشهر قليلة من تخليه عنه في أحلك الظروف، خلال منافسته لتنظيم مونديال 2026.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: "كلنا خلف المغرب وحقه في استضافة كأس إفريقيا؛ فهو الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك.. فأهلا بالسودان وأهله".

كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك...فأهلاً بالسودان وأهله. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 4 октября 2018 г.

ويرى العارفون بالشأن الكروي في المغرب، أن آل الشيخ ربما يريد من خلال تغريدته هذه، امتصاص غضب المغاربة، الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد دعم المسؤول السعودي، للملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا لاستضافة مونديال 2026 على حساب الملف المغربي.

هذا، وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وإسناد المهمة للمغرب.

ولكن سرعان ما أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، بأنه "لا نية للاتحاد بسحب البطولة القارية من الكاميرون".

المصدر: تويتر