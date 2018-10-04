الاتحاد الإنجليزي يجدد ثقته في ساوثغيت حتى 2022

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تجديد عقد غاريث ساوثغيت على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "الأسود الثلاثة" حتى عام 2022بعدما قاده إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود.

وقال المدرب البالغ 48 عاما في بيان للاتحاد، اليوم الخميس، "أنا سعيد للحصول على فرصة قيادة المنتخب الوطني خلال البطولتين الكبيرتين المقبلتين"، في إشارة إلى كأس أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 في قطر.

وسيصل الأجر السنوي لساوثغيت بموجب العقد الجديد إلى ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3,9 ملايين دولار أمريكي)، علما أن مساعده ستيف هولاند وافق أيضا على البقاء مع المنتخب للفترة الزمنية ذاتها.

وقال ساوثغيت إن المهمة التي يقوم بها "تبقى امتيازا لا يصدق وفخرا فعليا. الاختبار بشكل مباشر كيف اتحدت البلاد خلف المنتخب هذا الصيف كان أمرا مميزا، وسيكون من الرائع أن نرى إلى أي حد يمكن لهذه التشكيلة الشابة أن تصل في الأعوام المقبلة".

وتولى ساوثغيت تدريب المنتخب عام 2016، واعتمد على تشكيلة شابة كانت من الأصغر سنا في مونديال روسيا 2018، وقاد المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي للبطولة العالمية للمرة الأولى منذ 1990، قبل الخسارة أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد.

ووقع المدافع الدولي والمدرب السابق لمنتخب دون 21 عاما، عقدا في 2016 لقيادة المنتخب لفترة 4 أعوام، بدلا من سام ألاردايس الذي تولى زمام المسؤولية 67 يوما، وأطيح في تصوير الأخير من قبل صحافيين متخفين، وهو يقدم نصائح حول سبل التحايل على القوانين.

واعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد مارتن غلين أن "ضمان تواجد غاريث بعقد طويل الأمد كان دائما أولوية بالنسبة إلينا. قام بمهمته بشكل لافت ومنح الجميع الإيمان بأن إنجلترا قادرة على المنافسة في الساحة العالمية".

المصدر: أ ف ب