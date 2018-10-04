كشف مدة إيقاف الروسي أكينفييف بعد طرده من مواجهة الريال

كشف ممثلون عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العقوبة التي سيفرضها "اليويفا" على إيغور أكينفييف، حارس مرمى تسيسكا موسكو، الذي طرد من مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "sport-express.ru"، أن ممثلي "اليويفا" أكدوا أن الحارس الروسي، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله دوليا، سيعاقب لمباراة واحدة، بعد طرده من الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ"، لحصوله على إنذارين.

وتلقى أكينفييف بطاقتين صفراوين في ظرف 10 ثوان فقط، في الدقيقة (5+90)، من المباراة التي احتضنها ملعب "لوجنيكي" في موسكو، الثلاثاء الماضي، بعد احتجاجه بشدة على قرارات الحكم.

وانتهت المواجهة بفوز تسيسكا بهدف نظيف، من توقيع الكرواتي نيكولا فلاسيتش.

المصدر: sport-express.ru